WashPost: Мюллер 65 раз процитировал в «российском деле» дневник сотрудницы Трампа

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Одним из главных информаторов для расследовавшего «российское вмешательство» специального прокурора Роберта Мюллера о хаосе, царившем в Белом доме, стала Энни Дональдсон, пишет американская газета The Washington Post.

Она работала в штабе юриста Белого дома Донна Макгана и ежедневно фиксировала действия президента США Дональда Трампа. Газета сравнивает ее заметки с записями, которые были сделаны для внутреннего пользования в Белом доме Ричарда Никсона. Именно они сыграли решающее значение в Уотергейтском скандале.

Ее ежедневная привычка документировать разговоры и встречи помогла в расследовании о вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. В «российском деле» Мюллер 65 раз ссылается на ее записи.

»[Трамп] вне себя, становится все жарче и жарче», — писала она о президенте США.

Тогда в марте 2017 года Дональдсон описала, как Трамп сказал Макгану, что был в ярости из-за показаний бывшего главы ФБР Джеймса Коми конгрессу США о расследовании сговора с Россией. Президент США почувствовал себя преданным, пишет WP.

Среди эпизодов, описанных в заметках девушки, встречается то, как Трамп был возмущен тем, что директор ФБР Джеймс Коми открыл расследование о возможных связях между Россией и его штабом, попытки президента США оказать давление на генерального прокурора Джеффа Сешнса и уволить спецпрокурора Роберта Мюллера.

В настоящее время Дональдсон не работает в Белом доме.

В судебном комитете палаты представителей США планируют вызвать ее для дачи показаний в качестве важного свидетеля.

Ранее доклад по «российскому делу» стал бестселлером.

Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс и сговор с штабом Трампа.