Зеленский и Порошенко договорились о встрече
Избранный украинский президент Владимир Зеленский и действующий украинский лидер Петр Порошенко договорились о встрече, передает РИА «Новости»
Отмечается, что Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил с победой в президентской гонке.
Кроме того, они договорились увидеться и поговорить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил официальные итоги выборов президента.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.