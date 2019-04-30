Зеленский и Порошенко договорились о встрече

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Избранный украинский президент Владимир Зеленский и действующий украинский лидер Петр Порошенко договорились о встрече, передает РИА «Новости»

Отмечается, что Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил с победой в президентской гонке.

Кроме того, они договорились увидеться и поговорить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины объявил официальные итоги выборов президента.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.