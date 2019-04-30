Washington Post: в конгрессе обвинили Белый дом в нежелании выполнять свои обязанности

Члены палаты представителей конгресса США, которые занимаются расследованием в отношении президента США Дональда Трампа, жалуются на его отказ работать с запросами конгрессменов, пишет газета The Washington Post.

Разлад Трампа с конгрессом заставляет некоторых членов задуматься о том, чтобы склонить лидера демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси к старту процедуры импичмента в отношении американского лидера, говорится в материале.

По словам источников, часть демократов в палате представителей возмущает нежелание Белого дома выполнять свои функции.

Публичное заявление Трампа на прошлой неделе о том, что он проигнорирует «все повестки» в суд после выводов спецпрокурора Роберта Мюллера о 10 потенциальных случаях препятствования правосудию возмутило многих демократов, пишет WP. Они расценивают эти действия как злоупотребление Трампом своей властью.

Ранее сообщалось, что американцы против импичмента Трампа, несмотря на его ложь.