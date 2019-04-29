WP: Байден лидирует по итогам опроса среди демократов

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Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует среди возможных кандидатов на пост главы государства от демократической партии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос.

По данным издания, около 17% опрошенных демократов готовы отдать свои голоса за Байдена.

Как отмечается, второе место занимает Берни Сандерс, которого поддержали 11% респондентов.

При этом в настоящее время 35% демократов еще не определись со своим выбором.

Ранее сообщалось, что Байден обошел президента США Дональда Трампа в опросе американских избирателей.