WP: Байден лидирует по итогам опроса среди демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует среди возможных кандидатов на пост главы государства от демократической партии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос.
По данным издания, около 17% опрошенных демократов готовы отдать свои голоса за Байдена.
Как отмечается, второе место занимает Берни Сандерс, которого поддержали 11% респондентов.
При этом в настоящее время 35% демократов еще не определись со своим выбором.
Ранее сообщалось, что Байден обошел президента США Дональда Трампа в опросе американских избирателей.