Зеленский разоблачил «секту Зеленского»

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Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о новой секте. Видеообращение он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

«Я хочу вам сказать о новой «секте» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят в мэрии, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса, говорят, что «мы тут все теперь решаем», — заявил Зеленский.

Он заверил, что никаких «решал» у него нет.

Зеленский посоветовал гражданам обращаться в правоохранительные органы и снимать аферистов на камеру.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.