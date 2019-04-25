Путин оценил позицию США по КНДР

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Президент России Владимир Путин заявил, что денуклеаризацию Корейского полуострова необходимо проводить постепенно, не делая шагов назад по примеру США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для этого следует сделать «первые шаги к повышению доверия».

Он также добавил, что США и КНДР были близки к денуклеаризации в 2005 году, но Вашингтон решил изменить соответствующее соглашение с Пхеньяном.

Путин подчеркнул, что из-за этого Северная Корея «тут же вышла» из договора с США.

Ранее Путин оценил итоги переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.