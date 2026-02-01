Размер шрифта
Командование ВСУ перебросило под Сумы бригаду, оставшуюся без РСЗО HIMARS

ТАСС: лишившуюся всех РСЗО HIMARS бригаду ВСУ перебросили в Сумскую область
Командование украинских войск перебросило 27-ю отдельную артиллерийскую бригаду в Сумскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, данное соединение в конце 2025 года было переформировано из 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло после того, как последняя утратила все предоставленные ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

«[Новую] бригаду вооружили украинскими САУ (самоходными артиллерийскими установками — «Газета.Ru») «Богдана», — добавили в силовых структурах.

31 января в российских силовых структурах заявили, что бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ«Магура» отказываются выполнять приказы и самовольно покидают части из-за связей командира с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это соединение действует на Сумском направлении, при этом среди личного состава растет недовольство офицерами. Как рассказали в силовых структурах, авторитет командира 47-й бригады находится на крайне низком уровне не только из-за связей с главой государства, но и из-за возраста.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.
 
