Политика

Политика Трампа вынудила инвесторов в США разработать стратегию «Продай Америку»

NYT: в США инвесторы разработали стратегию «Продай Америку»
Jonathan Ernst/Reuters

Инвесторы в США на фоне непредсказуемой политики президента страны Дональда Трампа разработали стратегию «Продай Америку». Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что американские инвесторы все больше разочаровываются в Соединенных Штатах.

«[Об этом] свидетельствуют падение доллара, стагнация фондового рынка и рост стоимости государственных заимствований», — пояснили авторы публикации.

По их словам, сейчас в США наблюдается отток капитала. Журналисты связали эту тенденцию с опасениями инвесторов по поводу безопасности американского рынка, а также увеличением государственного долга страны.

20 января министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны увеличился до $38,5 трлн. Это означает, что за первый год нового президентского срока Трампа он вырос на рекордные $2,25 трлн. Такой показатель стал самым большим для первого года среди всех американских лидеров. Предыдущий рекордный результат в $2,1 трлн был достигнут в первый год правления экс-хозяина Белого дома Джо Байдена.

Ранее Трамп назвал потрясающим первый год своего второго срока на посту главы государства.
 
