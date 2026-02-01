Минобороны сообщило об уничтожении 21 беспилотника за ночь

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число дронов — 14 — уничтожили над Белгородской областью. Еще пять беспилотников сбили в небе над Воронежской областью. Кроме того, по одному БПЛА было перехвачено над территориями Астраханской и Калужской областей.

Вечером 31 января российские силы ПВО за три часа уничтожили над регионами страны 41 беспилотник ВСУ самолетного типа. В Брянской области уничтожили 13 БПЛА, девять нейтрализовали в Курской области, семь — в Белгородской, пять — в Ростовской, еще два сбили в небе Липецкой области и один — в Воронежской.

Накануне в Кремле подтвердили, что Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, но не уточнили, идет ли речь об «энергетическом перемирии» или о любых атаках на Украину. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Киева, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Воронежской области из-за БПЛА загорелись нефтепродукты.