Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Россией
CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Об этом действующий американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу «Рашагейт», доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе», — написал президент США.

Трамп добавил, что таким образом Обама хотел подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот. В связи с этим действующий американский лидер призвал арестовать своего предшественника.

В ноябре прошлого года политолог, американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Трамп не будет в ближайшее время давать ход делу о причастности Обамы к ложным обвинениям о вмешательстве в выборы со стороны России, так как он не входит в «первоочередный список Трампа для расправы». Эксперт напомнил, что, несмотря на то, что экс-президент вроде как ушел из большой политики, свой электорат у него все еще есть, особенно среди цветного населения, так что любой скандал и судебные дела вызовут недовольство в обществе.

Ранее в в России оценили шансы Трампа посадить Обаму за госизмену.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!