Президент США Дональд Трамп призвал немедленно арестовать бывшего главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Об этом действующий американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу «Рашагейт», доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе», — написал президент США.

Трамп добавил, что таким образом Обама хотел подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот. В связи с этим действующий американский лидер призвал арестовать своего предшественника.

В ноябре прошлого года политолог, американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Трамп не будет в ближайшее время давать ход делу о причастности Обамы к ложным обвинениям о вмешательстве в выборы со стороны России, так как он не входит в «первоочередный список Трампа для расправы». Эксперт напомнил, что, несмотря на то, что экс-президент вроде как ушел из большой политики, свой электорат у него все еще есть, особенно среди цветного населения, так что любой скандал и судебные дела вызовут недовольство в обществе.

