Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Стало известно, сколько дней будут отдыхать россияне в феврале

Юрист Южалин рассказал, что в феврале россиян ждет девять дней отдыха

В феврале россиян с пятидневной рабочей неделей ожидают девять дней отдыха, включая выходные и один праздничный день. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в комментарии РИА Новости.

По его словам, в феврале 2026 года будет 19 рабочих дней и девять выходных с учетом праздника Дня защитника Отечества.

Эксперт уточнил, что для сотрудников, работающих по сменному или иному индивидуальному графику, количество рабочих и выходных дней определяется установленным расписанием. При таком режиме рабочая смена может выпасть на любой день недели, включая праздничные даты.

Южалин также напомнил, что труд в выходной или нерабочий праздничный день должен оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением дополнительного дня отдыха.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил сокращение рабочей недели в феврале этого года, — в конце месяца россияне будут работать с 25 по 27 февраля. Отдохнуть граждане смогут с с 21 по 23 февраля включительно (субботу, воскресенье, понедельник) — в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Ранее россиянам объяснили, когда не выплатят компенсацию за отпуск.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!