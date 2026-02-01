Стало известно, сколько дней будут отдыхать россияне в феврале

Юрист Южалин рассказал, что в феврале россиян ждет девять дней отдыха

В феврале россиян с пятидневной рабочей неделей ожидают девять дней отдыха, включая выходные и один праздничный день. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в комментарии РИА Новости.

По его словам, в феврале 2026 года будет 19 рабочих дней и девять выходных с учетом праздника Дня защитника Отечества.

Эксперт уточнил, что для сотрудников, работающих по сменному или иному индивидуальному графику, количество рабочих и выходных дней определяется установленным расписанием. При таком режиме рабочая смена может выпасть на любой день недели, включая праздничные даты.

Южалин также напомнил, что труд в выходной или нерабочий праздничный день должен оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением дополнительного дня отдыха.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил сокращение рабочей недели в феврале этого года, — в конце месяца россияне будут работать с 25 по 27 февраля. Отдохнуть граждане смогут с с 21 по 23 февраля включительно (субботу, воскресенье, понедельник) — в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

