Россиянам объяснили, когда не выплатят компенсацию за отпуск

Суды могут отказать работнику в выплате компенсации за многолетние неиспользованные отпуска при увольнении, если будет установлено, что он сознательно отказывался от отдыха. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, обычно работодатель обязан выплатить компенсацию за весь неиспользованный отпуск при увольнении сотрудника. Однако на практике возможны исключения, связанные с обстоятельствами накопления отпускных дней.

Депутат пояснила, что в ряде случаев работники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70–80 дней отдыха, а затем рассчитывают получить за них денежную компенсацию. При рассмотрении подобных споров суды оценивают причины, по которым отпуск не был использован. Если выясняется, что работодатель не препятствовал уходу в отпуск, а сотрудник сам добровольно отказывался от отдыха, это может быть расценено как нереализованное по личному выбору право. В таких ситуациях суд вправе отказать в компенсации за накопленные отпуска. Стенякина отметила, что подобные судебные решения уже имеются.

Парламентарий подчеркнула, что перенос неиспользованной части ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий год допускается лишь в исключительных случаях, при этом отгулять перенесенные дни необходимо в течение последующих 12 месяцев.

Она также напомнила, что Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. По ее словам, кадровые службы, как правило, контролируют графики отпусков и напоминают сотрудникам о необходимости отдыха, поскольку за нарушение этих норм работодателю грозят штрафы.

Ранее в Госдуме обсуждали изменение правил расчета отпуска, исключив из него выходные дни.