Суд в России заочно арестовал главу ВМС Украины

Командующего ВМС Украины Неижпапу объявили в международный розыск
Россия объявила командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапу в международный розыск. Об этом пишет ТАСС.

Как выяснили журналисты, суд в РФ заочно арестовал украинского офицера по обвинению в причастности к подрыву Крымского моста. Речь идет о теракте, совершенном в июле 2023 года.

«Неижпапе, гражданину Украины, <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в материалах дела.

В документах уточняется, что решение уже вступило в законную силу.

При этом в розыск командующего ВМС Украины объявили в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 317 УК РФ. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы. На скамье подсудимых оказались Олег Антипов, Владимир Злоба, Георгий Азатьян, Артур Терчанян, Артем Азатьян, Роман Соломко, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых. Их признали виновными в совершении теракта и незаконном приобретении, хранении взрывных устройств. Терчаняну и Соломко дополнительно вменили контрабанду взрывчатки. Во время судебного заседания никто из фигурантов не признал свою вину.

Ранее сторона защиты обжаловала пожизненные приговоры обвиняемым в подрыве Крымского моста.
 
