В США заявили о сближении сторон в переговорах по Украине

Уитакер оптимистично оценил перспективы урегулирования украинского конфликта
Marta Fiorin/Reuters

Постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Он высказался о ситуации в ходе интервью для телеканала Fox News.

Как сказал постпред при НАТО, в настоящее время стороны находятся как никогда близко к достижению цели.

«Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на то, что мирное соглашение будет достигнуто, но для этого потребуется согласие обеих сторон, и нам еще предстоит увидеть, каковы будут их условия», — отметил Уитакер.

31 января специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с делегацией США. Вашингтон направил на встречу специального посланника главы государства Стивена Уиткоффа, министра финансов Скотта Бессента, зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера и старшего советника администрации страны Джоша Грюнбаума.

По словам Уиткоффа, американская сторона воодушевлена тем, как Москва работает над достижением мира в украинском конфликте. В свою очередь, Дмитриев сообщил о конструктивной встрече с делегацией США, назвав последнюю «миротворческой».

Ранее Зеленский назвал вопросы, которые будет обсуждать только с Путиным.
 
