«Сохранять спокойствие». Лидеры ЕС придумали план противодействия Трампу

Лидеры ЕС во время встречи в Мюнхене, 26 января 2026 года

Главы стран Евросоюза за ужином в Брюсселе согласовали план противодействия Дональду Трампу. Он понадобился из-за «стремительного ухудшения» отношений ЕС и США, в частности из-за притязаний Трампа на Гренландию. По итогам обсуждений, продлившихся всю ночь, европейские лидеры решили «сохранять спокойствие» и угрожать Вашингтону ответными пошлинами. Что известно о плане — в материале «Газеты.Ru».

Лидеры европейских государств на экстренном ужине в Брюсселе согласовали план противодействия президенту США Дональду Трампу, сообщает газета The New York Times. По данным издания, на встрече обсуждалось «стремительное ухудшение» отношений Европы с США, которое «в последнее время проявилось в навязчивом желании Трампа захватить Гренландию».

«План лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций господина Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника»,— пишет NYT.

По данным источников газеты, в ходе продлившегося целую ночь обсуждения премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивала на поддержании с Трампом диалога. Президент Франции Эммануэль Макрон, напротив, утверждал, что Европе необходимо «завоевать уважение» американского лидера, продемонстрировав готовность дать ему отпор. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал незамедлительно сократить регулирование бизнеса, чтобы стимулировать экономический рост и снизить зависимость Евросоюза от Вашингтона.

Принятый план действий, по оценкам источников газеты, является «смелым, но во многом абстрактным», а потому демонстрирует, что европейские лидеры выражают готовность выступить против Трампа на словах , но не подтверждают это действиями.

В частности, у Европы до сих пор нет действенного плана по установлению военной автономии от армии США. При этом процесс принятия решений затягивается, финансирование крупных проектов затруднено, а главы государств не могут достичь консенсуса по вопросу, стоит ли реализовывать оборонные проекты, которые могут занять годы или десятилетия.

После ужина премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе выступления в парламенте своей страны заявил:

«Последние несколько недель наглядно показали, что Европейский союз часто дрейфует на волнах, создаваемых другими, что мы слишком зависимы от факторов, неподвластных нашему контролю, и недостаточно опираемся на свои сильные стороны».

Тем не менее ряд конкретных шагов участники ужина все-таки предложили. Например, они обсуждают способы укрепить безопасность в арктическом регионе, чтобы снизить опасения Трампа из-за якобы растущей активности России и Китая. Также они работают над диверсификацией торговых отношений, модернизацией вооруженных сил и снижением зависимости от американских технологий.

Будильник для Европы

Отношения США и Евросоюза обострились из-за заявлений Трампа о желании установить американский контроль над Гренландией, которая является автономией в составе Дании. Он утверждает, что остров «абсолютно необходим» США для обороны, однако сейчас он якобы окружен российскими и китайскими судами. Дания, как полагает Трамп, защитить территорию неспособна, ведь оборона острова состоит из «двух собачьих упряжек».

Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс в комментарии ТАСС выразил уверенность, что Трамп никогда не откажется от планов заполучить Гренландию и может все-таки попытаться сделать это силой. По его словам, американский лидер ведет себя «как четырехлетний ребенок».

Избранный премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью агентству Associated Press назвал стремление Трампа «во что бы то ни стало» установить контроль над Гренландией «будильником» для Европы.

«Мы можем продолжать обсуждения и жаловаться на США, но вместо этого лучше обеспечить усиление взаимодействия европейских государств по обеспечению безопасности и процветания наших граждан», — сказал политик.

По данным агентства Bloomberg, на фоне споров вокруг Гренландии в руководстве ЕС растет беспокойство из-за зависимости Европы от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, на которые приходится более половины импорта. Из-за этого страны ЕС рассматривают возможность увеличения поставок энергоносителей из Канады, Катара и североафриканских государств.