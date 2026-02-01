Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В Общественной палате России рассказали, как потакание Западу повлияло на ООН

Рогов: прислуживание коллективному Западу сыграло с ООН злую шутку
Bascar/Shutterstock/FOTODOM

Прислуживание коллективному Западу сыграло с ООН злую шутку, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

«Организация оказалась на грани банкротства и стремительно теряет остатки своего авторитета», — сказал Рогов.

По его словам, ООН оказалась в таком положении из-за стремления прислуживать западным странам.

30 января генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил странам — членам, что ООН находится на грани «неминуемого финансового коллапса» из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства. Как он отметил, кризис продолжает усугубляться, угрожая реализации программ.

До этого российская сторона обратилась в ООН с запросом о признании права жителей новых регионов страны на самоопределение. Однако Гутерриш ответил, что это невозможно, так как в случае с Крымом и Донбассом превалирующим якобы является принцип территориальной целостности.

Ранее в Кремле не согласились со словами Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!