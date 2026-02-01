В России предложили ввести «отцовский капитал» для многодетных семей

Член ОП Рыбальченко: в России нужно ввести отцовский капитал в 2 млн рублей

В России стоит ввести «отцовский капитал» для многодетных семей, чтобы стимулировать рождение детей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Член ОП отметил, что в многодетных семьях зачастую вся финансовая ответственность возлагается на мужчин. При этом, согласно опросам, желаемое число детей у мужчин выше, чем у женщин.

«И, на мой взгляд, вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», — сказал глава комиссии.

В сентябре прошлого года председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил, что инициатива ввести в России «отцовский капитал» является «популистской пылью в глаза». По его мнению, эта полумера может усугубить дискриминацию в семейной политике. При этом она не решит реальные проблемы, считает эксперт.

