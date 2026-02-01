Конфликт между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас может привести к распаду Европейского союза. Об этом предупредила независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде в статье для издания Strategic Culture.

По мнению журналистки, европейские страны наживают себе бесчисленное количество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой политической арене. Она обратила внимание, что для европейцев «все враги» — от президента США Дональда Трампа до президента России Владимира Путина. Как отметила Соня Ван Дер Энде, новые враги начали появляться внутри самого Евросоюза. В частности, она указала на обострившиеся отношения между «фюрером» фон дер Ляйен и «критиком России» Каллас.

«Таким образом, появляются новые враги внутри самого ЕС, что обычно означает распад блока, организации или страны», — выразила свое мнение автор публикации.

До этого о конфликте между двумя «альфа-самками» фон дер Ляйен и Каллас писала немецкая газета Die Welt. По данным издания, ссора между ними стала нечто большим, чем просто мелкая драма в политических интригах Брюсселя.

Ранее фон дер Ляйен попала под шквал критики из-за скандала с Зеленским.