Детские пособия и маткапитал проиндексируют с 1 февраля

Пособие при рождении ребенка с 1 февраля вырастет почти до 29 тыс. рублей

С 1 февраля в России проиндексируют ряд детских пособий и выплат — размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка увеличится на 5,6% и приблизится к 29 тыс. рублей. Это следует из постановления Правительства РФ об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году.

Согласно документу, после индексации размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составит 28 773 рубля. Также с 1 февраля будет увеличено пособие по уходу за ребенком до полутора лет — его максимальный размер достигнет 83 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, повышение коснется выплат беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву. Размер этого пособия составит 45 тыс. рублей в месяц.

Индексация затронет и материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка увеличится на 5,6% — до 728 921,9 рублея. Об этом говорится в том же постановлении правительства.

В пресс-службе Минтруда России уточнили, что материнский капитал на второго ребенка для семей, уже получивших выплату на первенца, составит 234 321,23 рублей. В случае если семья ранее не оформляла маткапитал, размер сертификата достигнет 963 тыс. рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в 2026 году средствами материнского капитала смогут воспользоваться около 1,7 млн семей. По его словам, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 567 млрд рублей, что на 30 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат.