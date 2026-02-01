Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

Детские пособия и маткапитал проиндексируют с 1 февраля

Пособие при рождении ребенка с 1 февраля вырастет почти до 29 тыс. рублей
Shutterstock

С 1 февраля в России проиндексируют ряд детских пособий и выплат — размер единовременного пособия при рождении или усыновлении ребенка увеличится на 5,6% и приблизится к 29 тыс. рублей. Это следует из постановления Правительства РФ об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году.

Согласно документу, после индексации размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составит 28 773 рубля. Также с 1 февраля будет увеличено пособие по уходу за ребенком до полутора лет — его максимальный размер достигнет 83 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, повышение коснется выплат беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву. Размер этого пособия составит 45 тыс. рублей в месяц.

Индексация затронет и материнский капитал. Размер выплаты на первого ребенка увеличится на 5,6% — до 728 921,9 рублея. Об этом говорится в том же постановлении правительства.

В пресс-службе Минтруда России уточнили, что материнский капитал на второго ребенка для семей, уже получивших выплату на первенца, составит 234 321,23 рублей. В случае если семья ранее не оформляла маткапитал, размер сертификата достигнет 963 тыс. рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что в 2026 году средствами материнского капитала смогут воспользоваться около 1,7 млн семей. По его словам, в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено почти 567 млрд рублей, что на 30 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 социальных выплат.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!