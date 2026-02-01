Размер шрифта
В Китае казнили организаторов скам-лагерей

В Китае казнили 11 организаторов скам-лагерей, действующих в Мьянме
Tyrone Siu/Reuters

В Китае казнили 11 организаторов скам-лагерей, действующих на севере Мьянмы. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По данным агентства, людей, насильно удерживаемых в центрах, заставляли работать в вебкаме и заниматься мошенничеством. Руководили работой скам-лагерей члены преступной группировки семьи Мин.

Один из таких центров был уничтожен тайской армией и военными Мьянмы. Организаторов арестовали, после чего им предъявили обвинения по различным статьям. Общая сумма ущерба оценивается в 10 млрд юаней (около 109,8 млрд рублей).

В настоящее время силовики разыскивают еще 12 человек из руководства скам-центра, следует из материала.

В октябре прошлого года года россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги. Как люди попадают в такие кол-центры и как работают там — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из мошеннического колл-центра в Мьянме освободили гражданку РФ.
 
