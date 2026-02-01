Размер шрифта
В Минфине США заверили, что Трамп никогда не планировал вторгаться в Гренландию

Глава Минфина США Бессент: Трамп не собирался вторгаться в Гренландию
Hasnoor Hussain/Reuters

Президент США Дональд Трамп никогда не собирался вторгаться в Гренландию. Об этом в ходе интервью для телеканала Fox News заявил министр финансов страны Скотт Бессент.

«Конечно же он никогда не собирался вторгаться в Гренландию. Но со стратегической точки зрения для нас очень важно иметь там значительные оборонные мощности», — рассказал чиновник.

23 января издание Times написало, что американский лидер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и КНР в экономику подконтрольного Дании острова. Также в документ включили положения о создании командного центра Североатлантического альянса в Гренландии, предоставление Соединенным Штатам доступа к полезным ископаемым на острове и введение для них «исключительного» режима.

Позднее представители США, Дании и Гренландии провели встречу и обсудили обеспечение безопасности в Арктике и «красные линии» Копенгагена. 31 января Трамп сообщил, что переговоры о контроле Вашингтона над Гренландией уже привели к согласию по многим вопросам.

Ранее сообщалось о планах датского короля посетить Гренландию.
 
