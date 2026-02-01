Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

В России узнали, кого ВСУ бросают на самые горячие участки фронта

РИА Новости: подготовленные Западом бригады ВСУ бросают в самые горячие точки
Kuba Stezycki/Reuters

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходили подготовку на Западе, в первую очередь бросают в самые горячие точки на линии фронта. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Оказывается, бригады, подготовленные за границей, в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», — сказал собеседник агентства.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на передовую в первую очередь также отправляются солдаты, которые вернулись на службу после самовольного оставления части.

Он подчеркивал, что «в обороне победы не добудешь». В связи с чем объявил о новых наступательных операциях в 2026 году. По словам генерала, украинские военные, несмотря на поражения, будут бороться за удержание «оперативной инициативы». Он ожидает, что эта тактика заставит российские войска привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

Ранее в Сумской области в полном составе пропала бригада ВСУ.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!