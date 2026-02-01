Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходили подготовку на Западе, в первую очередь бросают в самые горячие точки на линии фронта. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Оказывается, бригады, подготовленные за границей, в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», — сказал собеседник агентства.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на передовую в первую очередь также отправляются солдаты, которые вернулись на службу после самовольного оставления части.

Он подчеркивал, что «в обороне победы не добудешь». В связи с чем объявил о новых наступательных операциях в 2026 году. По словам генерала, украинские военные, несмотря на поражения, будут бороться за удержание «оперативной инициативы». Он ожидает, что эта тактика заставит российские войска привлекать и перебрасывать значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия ВСУ.

Ранее в Сумской области в полном составе пропала бригада ВСУ.