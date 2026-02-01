Размер шрифта
Трамп предупредил Канаду о серьезных последствиях от заключения сделки с КНР

Трамп заявил, что Китай завладеет Канадой в случае заключения торговой сделки
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Канада столкнется с серьезными последствиями в случае заключения торговой сделки с КНР, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова передает ТАСС.

Американский лидер прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами на борту своего самолета, направлявшегося во Флориду.

«Если они (канадские власти — «Газета.Ru») заключат сделку с Китаем, то мы сделаем нечто очень значительное. У меня отличные отношения с председателем [КНР] Си Цзиньпином, но мы не хотим, чтобы Китай завладел Канадой. А если они заключат сделку, <...> Китай завладеет Канадой», — сказал хозяин Белого дома.

По его мнению, после заключения сделки Пекин в первую очередь «положит конец» канадскому хоккею.

25 января Трамп предупредил, что Вашингтон «немедленно» введет пошлины в размере 100% на весь канадский экспорт, если Оттава и Пекин заключат торговое соглашение. Как отметил глава государства, премьер-министр Канады Марк Карни «грубо ошибается», если думает, что может превратить страну «в порт выгрузки для КНР». При этом президент США назвал председателя канадского правительства «губернатором», словно он возглавляет лишь один из американских штатов.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Китай «съест» Канаду.
 
