Трамп заявил, что не верит в отказ Ирана от ядерного оружия

Трамп не уверен в отказе Ирана от ядерного оружия, на который он надеется

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в отказ Ирана от якобы имеющихся планов по созданию ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

«Можно заставить их договориться о сделке, которая будет удовлетворительной: без ядерного оружия. Они должны сделать это, я не знаю, если они сделают», — сказал он.

Тем не менее Трамп добавил, что иранская сторона продолжает диалог с США. Американский президент добавил, что надеется на достижение приемлемой договоренности с Ираном.

Накануне иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана вновь приступить к переговорам с Соединенными Штатами по вопросам ядерной программы.

28 января президент США Дональд Трамп с оптимизмом высказался по поводу того, что иранские представители согласятся сесть за стол переговоров и заключить соглашение об отказе от ядерного вооружения. При этом он подчеркнул, что «время на исходе» и этот вопрос «имеет решающее значение».

Ранее Трампу передали список военных действий против Ирана.