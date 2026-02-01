Названы последствия закона о борьбе с потребительским экстремизмом

Покупатель может не взыскать с продавца потребительский штраф и неустойку, если, споря с ним из-за брака, не передаст неисправный товар на проверку качества. С 1 февраля 2026 года вступают в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», которые, по сути, сокращают возможности давления россиян на продавцов в борьбе с так называемым потребительским экстремизмом, заявила «Газете.Ru» ведущий эксперт «Актион Право» Виктория Фролова.

«Формально права покупателей сохраняются, но теперь многое будет зависеть от поведения самого потребителя и соблюдения процедур. В частности, если потребитель идет в суд, чтобы взыскать штраф и неустойку за неисправный товар, но при этом не передает его продавцу для проверки качества, суд может отказать во взыскании. Подобные ситуации часто возникают при спорах о смартфонах, бытовой технике и электронике, купленных онлайн: если, например, покупатель отказывается принести сломанный телефон или приносит его уже после ремонта, добиться взысканий становится значительно сложнее», — отметила Фролова.

По ее словам, также меняется подход к просрочке исполнения требований. По оценке Фроловой, продавец сможет избежать штрафа, если докажет, что не смог вовремя исполнить обязательства по вине третьих лиц, например сервисного центра, производителя или логистической компании. Юрист подчеркнула, что с 1 февраля расширяется перечень случаев, когда 50-процентный потребительский штраф не взыскивается, в том числе при нарушении обязательства из-за действий контрагента продавца и когда отказ потребителя связан с его собственным поведением, например уклонением от необходимых действий.

Еще одно нововведение касается досудебных переговоров. Если покупатель и продавец заключили медиативное соглашение и компания его исполнила, суд не будет рассматривать требование о взыскании потребительского штрафа, уточнила эксперт. По словам Фроловой, это снижает стимул идти в суд ради дополнительных выплат.

Поправки затронули и схему, когда право требования штрафа и неустойки «переуступали» юристам, работающим за процент, предупредила юрист: с 1 февраля потребителю запрещается уступать такие требования третьим лицам до вступления в силу судебного решения, следует из правовых обзоров изменений.

«Кроме того, вводится потолок по неустойке: она не может превышать сумму, фактически уплаченную за товар. А при расчете компенсации по технически сложным товарам при возврате будут учитывать, в том числе, степень износа и год выпуска аналогичного товара, следует из разъяснений к закону», — сказала Фролова.

По ее мнению, новые правила делают споры менее выгодными для потребителей и требуют строгого соблюдения процедур.

