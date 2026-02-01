На Камчатке вахтовка с 26 рабочими упала в реку с моста

СК: на Камчатке 10 человек пострадали при падении вахтовки с рабочими в реку

В Камчатском крае вахтовый автобус с 26 работниками золотодобывающей компании упал в реку с моста. Об этом сообщило краевое управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел на 102-м километре трассы Мильково-Ага. Вахтовка перевозила рабочих акционерного общества «Камчатское золото», после чего опрокинулась в реку. В результате пострадали 10 человек, их госпитализировали.

«В настоящее время органом следствия устанавливаются детали произошедшего. По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в Башкирии машина с людьми вылетела с дороги в реку Ик. По предварительным данным, людям, которые в момент падения находились в автомобиле, удалось выбраться. Пострадавших осмотрели медики, их здоровью ничего не угрожало.

Ранее автомобиль упал в реку в Санкт-Петербурге.