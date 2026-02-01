Размер шрифта
В Госдуме предложили вернуть возможность выбирать формат больничного

В Госдуме предложили дать право отказаться от электронного больничного
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Работникам следует предоставить право отказываться от оформления электронного больничного, если состояние здоровья позволяет выполнять обязанности дистанционно. Такое предложение высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

По его мнению, перед оформлением электронного листка нетрудоспособности необходимо получать согласие сотрудника. В случае отказа ответственность за принятое решение должен нести сам работник, поскольку лечение предоставляется как услуга, от которой гражданин вправе отказаться.

Нилов напомнил, что до внедрения электронных больничных сотрудники могли самостоятельно выбирать, предъявлять ли работодателю листок нетрудоспособности или продолжать работать. Сейчас же документ автоматически попадает в систему, из-за чего работник может терять часть дохода, даже если продолжает выполнять трудовые функции, поскольку выплаты по больничному нередко ниже заработной платы.

Парламентарий также отметил обеспокоенность профсоюзов возможными злоупотреблениями со стороны работодателей, которые могут склонять сотрудников к работе без оформления больничного. Вместе с тем он указал, что ранее чаще фиксировались обратные ситуации, когда люди отказывались от больничных, предпочитая продолжать работать из-за финансовых соображений.

Согласно действующему законодательству, листок нетрудоспособности выдается при болезни или травме работника, заболевании ребенка или другого члена семьи, нуждающегося в уходе, а также в ряде иных случаев. С 2022 года оформление больничных в России осуществляется исключительно в электронном формате.

Ранее юристы напомнили, что больничный можно оформить не только при своей болезни, но и для ухода за членами семьи.
 
