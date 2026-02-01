Размер шрифта
Общество

В РПЦ объяснили отношение к развеиванию праха усопших

Иеромонах Макарий: развеивание праха не соответствует церковным обычаям РПЦ
В Русской православной церкви считают, что развеивание праха усопшего и его хранение в колумбарии не соответствуют церковным обычаям и не рекомендуются людям, относящим себя к православным. Об этом сообщил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш).

Представитель РПЦ пояснил, что предпочтительным для верующих остается традиционное захоронение в земле. В случаях, когда оно невозможно, допускается кремация, однако такие формы погребения рассматриваются как отступление от устоявшихся церковных практик.

По словам иеромонаха, необычные способы обращения с прахом усопших не относятся к вопросам догматики или морали, но затрагивают церковную традицию и внутренний уклад. Он отметил, что для людей, желающих следовать православной вере, логично придерживаться принятых в церкви обычаев и не прибегать к ритуалам, не имеющим церковного основания.

При этом в РПЦ подчеркнули, что кремация официально не запрещена, однако она не считается нормой церковного погребения и воспринимается как вынужденная мера, выходящая за рамки традиционного обряда.

Ранее РПЦ разрешала отпевание после кремации, несмотря на предпочтение традиционного захоронения.
 
