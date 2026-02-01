В конгрессе США рекомендовали туристам покинуть Кубу

Туристам, в данный момент находящимся на Кубе, следует покинуть территорию островного государства. Об этом на своей странице в социальной сети X написал член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес.

«Все туристы на острове должны уехать, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении.

29 января американский лидер Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за угрозы национальной безопасности, якобы исходящей от Кубы. На следующий день кубинские власти также ввели чрезвычайное положение на острове, объяснив свое решение «экстраординарной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья заявил, что исходящая от Соединенных Штатов опасность «полностью или в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Комментируя ситуацию, официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона решительно осуждает запретительные шаги США в отношении Кубы. Дипломат назвала объявленное Вашингтоном чрезвычайное положение рецидивом стратегии давления.

