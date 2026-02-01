Россиянам объяснили, как правильно составлять список продуктов, чтобы он работал в магазине

Как составить список продуктов так, чтобы он действительно работал в магазине — экономил силы, средства и снижал риск спонтанных покупок, «Газете.Ru» рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«Одна из самых распространенных ошибок — записывать продукты в том порядке, в каком они приходят в голову. В магазине это приводит к хаотичным перемещениям между отделами, раздраженности от хождения по одним и тем же рядам и росту импульсивных покупок. Гораздо удобнее сразу группировать позиции по категориям: молочные продукты, мясо и рыба, овощи и фрукты, бакалея, заморозка, напитки, бытовые товары. Такой список «совпадает» с логикой магазина, а значит, снижает вероятность того, что вы что-то забудете или, наоборот, купите лишнее», — посоветовала она.

Еще один важный момент — точность. Формулировка «сыр» или «курица» оставляет слишком много пространства для решений уже у полки.

«Лучше сразу указать количество в привычной для себя единице измерения: молоко — 2 пакета, куриное филе — 800 г, гречка — 1 пачка, яблоки — 1,5 кг. Это помогает не только быстрее выбирать товар, но и держать под контролем бюджет, особенно если вы закупаетесь на несколько дней вперед», — отметила эксперт.

Полезный прием — выделять отдельным знаком товары, которые не являются необходимыми прямо сейчас, но могут быть выгодной покупкой при наличии акций.

«Например, чай, кофе, средства бытовой химии, продукты длительного хранения. Такой подход дисциплинирует: вы покупаете товары только по выгодной стоимости, а не под влиянием эмоций, и постепенно формируете запас без лишних затрат», — рассказала Самойлова.

Отсутствие нужного товара на полке — частая причина импульсивных покупок. Чтобы избежать растерянности, стоит заранее продумать альтернативы.

«Если в списке есть лосось, можно сразу указать: «семга/форель». Если нет нужного йогурта с вишней — выбрать йогурт с малиной. Наличие продуманных альтернативных вариантов особенно полезно в часы пик, когда времени на анализ у полки меньше», — посоветовала эксперт.

Программы лояльности позволяют выделять «любимые товары», по которым действует повышенный кэшбэк. Такие позиции имеет смысл заранее добавлять в список в чуть большем количестве, чем обычно — разумеется, в адекватных пределах.

«Речь идет о продуктах регулярного потребления и длительного хранения: напитках, кормах для животных, консервах. Совет — соблюдайте ротацию «любимых товаров» в вашем списке покупок, чтобы у вас создавались запасы всего нужного понемногу, а не трех товаров на год вперед», — отметила она.

Важно помнить: список — это не жесткое правило, а помощник. Он не запрещает выгодные находки, но помогает отличить разумную покупку от спонтанной.

«Регулярно корректируя список под свой образ жизни и привычки, можно заметно сократить расходы и сделать покупки более осознанными. В конечном счете планирование — это про комфорт. Потратив 10 минут на составление списка перед походом в магазин, вы экономите гораздо больше времени и средств», — резюмировала Самойлова.

