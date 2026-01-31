«Побежали не туда»: пять подростков погибли на празднике в горящей сауне в Кузбассе

Пять подростков погибли в пожаре в сауне во время празднования дня рождения

При пожаре в сауне в кузбасском Прокопьевске погибли пять подростков в возрасте 16 и 17 лет. Компания отмечала в заведении сразу три дня рождения, однако во время праздника в одной из парилок началось возгорание. Предположительно, молодые люди «побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли», но есть и другие версии. При этом одной девушке удалось спастись. В числе возможных причин пожара — короткое замыкание.

Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в Telegram-канале.

«Возгорание произошло в частной сауне города Прокопьевска. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек, предположительно, подростки», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что огонь охватил 70 кв. м. На видео с места происшествия, опубликованном в Telegram-канале «Прокопьевск.Ру», видно, что к сауне прибыли как минимум три пожарных автомобиля. Издание Mash Siberia утверждает, что спасатели ищут еще двух человек.

По информации Telegram-канала Baza, в сауне отдыхала компания из примерно 15 человек в возрасте от 16 до 22 лет. Пожар начался в парильной зоне, сотрудники заведения сообщили о возгорании и эвакуировали людей.

«Возгорание предварительно началось из-за короткого замыкания в одной из парилок. Во время пожара пятеро человек побежали в неправильном направлении, надышались угарным газом и погибли», — пишет издание.

При этом источники портала NGS.RU сообщили, что в качестве причин возгорания рассматриваются две версии: неисправность электрического оборудования и действия самих отдыхающих .

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при пожаре. Жертвами стали одна 17-летняя и двое 16-летних девушек, а также 17-летний юноша. При этом личность пятого погибшего, по данным канала, еще не установлена. 112 же уточняет, что речь идет о еще одном молодом человеке.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, погибшие — студенты физкультурного техникума, они отмечали в сауне «тройной» день рождения. По данным издания, среди жертв оказались все три именинника. При этом очевидец заявил РИА Новости, что одной имениннице все же удалось спасти.

«В сауне пять ребятишек задохнулись, а девочка, именинница, успела выскочить. Трое в бассейне прям были в этот момент. Я видел, как их выносили», — рассказал мужчина.

Другие очевидцы в беседе с Mash Siberia предположили, что двое юношей могли погибнуть еще до возгорания. «По словам очевидцев, двое мальчиков могли утонуть, а пожар начался уже позже», — пишет канал.

На месте происшествия уже собрались близкие погибших, однако к телам их пока не подпускают.

«У меня крестник мой [погиб]. Сестра где-то в машине, ей очень плохо <...> Они там лежат, под простынкой. Никого туда не пускают», — поделилась с Mash Siberia одна из женщин.

Заместитель главы Прокопьевска по социальным вопросам Олеся Сергеева сказала РИА Новости, что на месте трагедии работают врачи и психологи: «Развернули штаб, сейчас у нас там работают врачи скорой медицинской помощи, психологи работают. Родственникам оказывается психологическая помощь». Губернатор Кузбасса также Илья Середюк объявил, что власти региона окажут помощь семьям погибших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Назначено проведение экспертиз для установления причин возникновения огня и гибели отдыхающих. Кроме того, сотрудники прокуратуры организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Жители Прокопьевска рассказали kp.ru, что несколько лет назад эта сауна уже горела. После этого ее хотели закрыть, однако заведение все-таки продолжило работу. Как следует из группы в соцсетях, посетителям предлагались финские сауны, русская баня на дровах, бассейн, комнаты отдыха и мангальная зона. Арендаторам разрешалось приносить алкоголь.