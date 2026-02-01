Запад терпит неадекватное поведение президента Владимира Зеленского, поскольку заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Еще несколько месяцев назад президент Трамп должен был сказать Зеленскому, чтобы тот заткнулся и убирался из овального кабинета. Он дурак, и он позволил себе быть дураком, потому что его до сих пор финансируют, поскольку его цель — поддерживать войну как можно дольше», — сказал Макгрегор.

По оценке военного, от ВСУ осталась лишь «тень былой мощи». Эксперт считает, что Владимир Зеленский действует по указаниям из Лондона и Вашингтона. При этом «глупцы» вроде президента Эммануэля Макрона и канцлера Фридриха Мерца продолжают заявлять о поддержке Украины, указал он.

По словам Макгрегора, «они должны были бросить этого человека на произвол судьбы».

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что Владимир Зеленский резкими заявлениями и требованиями может лишить свою страну поддержки на Западе. По его словам, украинский лидер оторван от реальности и чувствует воодушевление от того, что европейские лидеры принимают его требования.

Ранее французский политик словом «истерика» оценил выступление Зеленского в Давосе.