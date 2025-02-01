Хиджаб, шейла, чадра или никаб? В чем между ними разница и почему мусульманки их носят

Хиджаб — один из самых узнаваемых символов исламской культуры, но его значение часто вызывает вопросы и споры. Для одних это религиозный атрибут, для других — элемент традиции, а для многих мусульманок — способ подчеркнуть свою идентичность. При этом в немусульманском мире распространено мнение о хиджабе как об инструменте угнетения женщин, и это часто вызывает упреки в исламофобии. Ко Всемирному дню хиджаба «Газета.Ru» разобралась, какие бывают виды этого головного убора, чем он отличается от паранджи и никаба и зачем мусульманки его носят.

Что такое хиджаб

Хиджаб в бытовом смысле — предмет одежды, платок, которым исповедующая ислам женщина покрывает голову при выходе на улицу. В более широком контексте — это целый комплекс правил, связанных с одеждой мусульманки. В переводе с арабского слово «хиджаб» означает «преграда» или «завеса». Он символизирует скромность, смирение и уважение к своей вере.

Хиджаб может выглядеть по-разному в зависимости от культуры и традиций.

Классический хиджаб — платок, который покрывает голову и шею, оставляя лицо открытым.

Шейла — длинный прямоугольный платок, который закрывает голову. Может как закрывать шею целиком, так и накидываться более свободно, оставляя открытой ее часть.

Амира — хиджаб из двух частей: шапочки, облегающей голову, и платка, который накидывается сверху и закрывает шею и плечи.

Химар — оставляет открытым только лицо и закрывает голову, шею, плечи и грудь, может доходить до талии.

«Снять платок — как раздеться». Зачем мусульманки носят хиджаб В очередной раз обычный женский платок стал камнем преткновения в образовательной среде... 30 октября 12:44

Хиджаб — это не только религиозный атрибут, но и символ идентичности. Для многих мусульманок он сегодня является способом подчеркнуть принадлежность к вере и определенной культуре. В последние десятилетия хиджаб стал частью моды. Многие бренды выпускают стильные платки, которые сочетаются с современной одеждой.

Чем хиджаб отличается от других покрытий

Хиджаб — это лишь один из видов мусульманской одежды. В разных регионах существуют свои традиции, которые определяют, насколько открыто женщина может демонстрировать свою внешность в общественных местах.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Никаб

Никаб закрывает голову и лицо, оставляя открытыми только глаза. Этот вид одежды чаще встречается в консервативных мусульманских общинах и может быть обязательным для ношения вне дома. Часто используется в странах Персидского залива. Никаб обычно сочетается с абайей — длинным мешковатым платьем, скрывающим фигуру.

Бурка

Бурка полностью покрывает тело с головы до ног, включая лицо, с сеточкой или полупрозрачной тканью на уровне глаз. Она чаще всего ассоциируется с культурными практиками в Афганистане и некоторых частях Пакистана, где ее ношение связано с местными традициями и религиозными нормами. Бурка максимально закрывает тело женщины.

Паранджа

Паранджа также закрывает все тело, включая лицо, ее виды могут различаться по дизайну и конструкции. Эта одежда распространена в некоторых регионах Южной Азии и на Ближнем Востоке. Она мало чем отличается от бурки и нацелена на максимальную закрытость женского тела.

Чадра

Фактически — просто отрез длинной свободной ткани, в который запахиваются, придерживая рукой на груди. Скрывает фигуру женщины с головы до ног. Чадра не закрывает лицо, но в консервативных мусульманских странах ее нередко сочетают с никабом.

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Каждый из этих видов одежды имеет свои особенности и культурные корни. Хиджаб, в отличие от никаба или паранджи, считается более универсальным, распространенным и менее строгим вариантом, который позволяет женщине оставаться активной в общественной жизни.

Значение хиджаба в исламе: зачем мусульманки его носят

Хиджаб имеет глубокое религиозное и духовное значение в исламе. Согласно Корану, мусульманки должны одеваться скромно, чтобы подчеркнуть свою внутреннюю красоту и выразить уважение как к себе, так и к окружающим.

Религиозные предписания

В Коране говорится: «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих, чтобы они опускали свои покрывала. Так их легче будет отличить [от рабынь и женщин легкого поведения], чтобы не причинить им обиды» (Коран, 33:59).

Это предписание интерпретируется как необходимость скромности в одежде.

Скажи верующим женщинам, чтобы опускали взгляд и оберегали свои половые органы. И пусть прикрывают покрывалом вырез на груди [покрывая голову, шею и грудь — прим.ред.] и не показывают свою красоту никому [то есть все тело, кроме лица и кистей рук — прим.ред.], кроме своих мужей, отцов, свекров, сыновей, сыновей своих мужей, братьев, сыновей братьев, сыновей сестер или своих женщин, рабов, стариков, не испытывающих вожделения, и детей, которые не осознают женской наготы. 24 Сура «Ан-Нур» «Свет»

Духовный смысл



Хиджаб — это не просто одежда, а акт поклонения. Он символизирует покорность Аллаху и стремление жить в соответствии с его заповедями. Для многих мусульманок ношение хиджаба — это способ выразить свою преданность вере.

Социальный аспект

Хиджаб зачастую выступает в качестве важного социального маркера. Во многих странах и регионах его ношение продиктовано не только личным выбором, но и общественными нормами (а иногда и социальным давлением). Непокрытие головы в общественных местах может вызывать осуждение. При этом считается, что хиджаб помогает женщине сосредоточиться на внутренних качествах, а не на внешности. В современном мусульманском мире его также иногда трактуют как символ свободы от навязанных стандартов красоты.

Кстати Яркий макияж в сочетании с платком — такой образ сегодня часто можно встретить в социальных сетях — с религиозной точки зрения неприемлем. Ведь суть хиджаба в проявлении женской скромности, что никак не сочетается с «боевым раскрасом».

В каких странах женщины обязаны покрывать голову по закону

В большей части исламского мира ношение хиджаба является скорее культурной или религиозной нормой, а не юридическим требованием. Лишь в немногих мусульманских странах существуют законы, обязывающие женщин покрывать голову или скрывать все тело в общественных местах.

В Иране после Исламской революции 1979 года ношение хиджаба стало обязательным для всех женщин, включая иностранок. Это закреплено законом, и за нарушение могут быть наложены штрафы или другие наказания.

В Афганистане при режиме талибов (организация запрещена в России) (с 2021 года) женщины обязаны носить хиджаб или паранджу, полностью закрывающую тело и голову. Это строго контролируется, а несоблюдение может привести к серьезным последствиям.

В индонезийской провинции Ачех, где действуют законы шариата, мусульманки обязаны носить хиджаб. Это правило не распространяется на всю Индонезию, но в Ачехе оно строго соблюдается.

В Саудовской Аравии, которая считается одной из самых консервативных мусульманских стран, до недавнего времени существовали строгие правила, требующие от женщин носить абайю и покрывать голову. Однако в последние годы эти нормы были смягчены, и сейчас женщинам предоставлено право выбора (во всяком случае, де-юре). Появление в общественном месте с непокрытой головой может грозить разве что общественным осуждением, но не юридическими последствиями.

Всемирный день хиджаба: что за праздник

Всемирный день хиджаба учрежден в 2013 году по инициативе активистки Назмы Хан, которая родилась в Бангладеш и выросла в Нью-Йорке. В школе и университете она сталкивалась с насмешками и предрассудками из-за того, что носила платок. Это подтолкнуло ее к созданию движения, которое бы объединило людей разных культур и религий, помогло лучше понять чувства мусульманок и помешало укореняться исламофобии.

Сначала инициатива была локальной, но благодаря социальным сетям она быстро распространилась по всему миру. Сегодня Всемирный день хиджаба отмечают в более чем 140 странах, включая Россию.

1 февраля ежегодно отмечают Всемирный день хиджаба

Всемирный день хиджаба — это не только праздник для мусульман, но и шаг к взаимопониманию между людьми разных культур. Он призван напоминать о том, что каждая женщина имеет право на выбор, будь то хиджаб, никаб или отсутствие головного убора. Основные цели учреждения этой даты:

Борьба с исламофобией. В современном мире мусульманки часто сталкиваются с предрассудками и дискриминацией. Всемирный день хиджаба помогает развеять мифы и стереотипы, связанные с исламом.

Поддержка мусульманок. Для многих женщин хиджаб — это не просто одежда, а часть их идентичности. Этот день напоминает о важности уважения к их выбору.

Межкультурный диалог. Всемирный день хиджаба объединяет людей разных национальностей и религий. Он дает повод для обсуждения вопросов толерантности и взаимопонимания.

Всемирный день хиджаба напоминает о важности уважения к чужой культуре и религии, а также о праве каждой женщины на самовыражение. Хиджаб, по традициям ислама, — это не просто платок, а символ веры, скромности и внутренней силы.