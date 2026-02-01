1 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 1 февраля
- День работника лифтового хозяйства в России
1 февраля 1949 года Совет Министров СССР принял постановление «Об организации производства лифтов», что положило начало развитию лифтовой отрасли в нашей стране. Хотя День работников лифтового хозяйства пока не стал официальным праздником, на протяжении многих десятилетий его ежегодно отмечают все, кто трудится в сфере лифтостроения, обслуживания и монтажа лифтов.
Сегодня без лифта невозможно представить ни жилой небоскреб, ни промышленное предприятие, ни общественное здание. От работников лифтового хозяйства зависят безопасность и комфорт миллионов людей.
- Всемирный день хиджаба
Хиджаб — важнейший элемент женской одежды в исламской культуре, символ скромности, нравственности и сдержанности. Праздник в честь него появился в 2013 году по инициативе студентки-мусульманки Назмы Кхан. В детстве она переехала в США с родителями. И в школе, и в вузе девушка часто сталкивалась с осуждением и непониманием: у многих людей хиджаб ассоциировался с радикализмом. Кхан запустила сайт, где начала рассказывать об истории появления хиджаба, а потом предложила установить в честь него праздник.
- Международный день десерта
Как и многие гастрономические праздники, Международный день десерта не имеет серьезной исторической основы, но его с удовольствием отмечают профессиональные кондитеры и гурманы. Для первых это возможность продемонстрировать свое мастерство на конкурсах, фестивалях и мастер-классах, для вторых — попробовать что-то действительно необычное. В этот день кафе и рестораны предлагают гостям авторские десерты, любители кулинарного искусства делятся рецептами. Сегодня есть повод на время забыть о диетах и побаловать себя любимым пирожным.
- День Робинзона Крузо
Праздник посвящен знаменитому роману Даниэля Дефо. В его основу легла история шотландского моряка, боцмана Александра Селкирка, который более четырех лет провел в одиночестве на пустынном острове в Тихом океане. Считается, что 1 февраля 1709 года британское судно «Герцог» подобрало его и доставило на родину. По легенде, Даниэль Дефо познакомился с Селкирком в пивной, где боцман охотно рассказывал посетителям о своих приключениях. Так появилось знаменитое произведение, которым зачитывалось не одно поколение подростков.
День Робинзона Крузо — это своеобразный гимн путешественникам, призыв исследовать этот мир, не бояться трудностей и неожиданностей.
- Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
Ежегодно с 1 по 7 февраля по инициативе ООН проходит Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Ее задача — вовлечь жителей разных стран в межкультурный диалог, напомнить о том, что важно жить в мире, невзирая на различия в расе, языке или религии. В России в честь этого события проходят контент-марафоны на базе вузов, выставки и культурные форумы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 февраля в других странах
Национальный день свободы — США. 1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства. В честь этого исторического события проходит возложение венков к Колоколу Свободы в Филадельфии — одному из главных символов американской независимости.
Апокриес — Греция. В Греции начинается знаменитый февральский карнавал (греческая Масленица). Он завершится 22 февраля. Его название означает «без мяса» — это период перед Великим постом. Главные празднования проходят в городах Патра, Ксанти, Серрес, на острове Хиосе и в других регионах, где особо чтут старинные обычаи. Люди наряжаются в карнавальные костюмы, участвуют в шествиях и парадах. Кульминация наступает в Цикнопемти — барбекю-четверг 12 февраля. В этот день на улицах царит веселье, а главным блюдом считается жареное мясо — люди символически прощаются с ним до Пасхи.
Религиозные праздники 1 февраля
- Неделя о мытаре и фарисее
Это первое из четырех воскресений, подготавливающих православных верующих к Великому посту. Свое название день получил в честь евангельской притчи о двух людях, молившихся в храме: фарисее, который превозносил свои заслуги и гордился соблюдением всех ритуалов, и кающемся сборщике податей — мытаре. Церковь видит в этом урок истинного смирения, напоминая, что перед Богом искреннее покаяние важнее формального исполнения обрядов.
Главный смысл предстоящего периода заключается в борьбе с духовной гордыней и осознании того, что спасение начинается с признания своих несовершенств. Эта неделя — так называемая сплошная седмица, когда отменяется традиционный пост в среду и пятницу.
- День памяти преподобного Макария Великого, Египетского
Преподобный Макарий жил в IV веке в Египте. Еще в молодые годы он решил полностью посвятить себя Богу. Став учеником преподобного Антония Великого, он удалился в Скитскую пустыню. Проведя более шестидесяти лет в строгом уединении, преподобный Макарий достиг высочайшей степени духовного совершенства. За это Бог удостоил его дара прозорливости и исцеления. Святой также прославился своими богословскими трудами: он был автором бесед, наставлений, посланий и молитв.
- День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Сегодня исполняется 17 лет духовному служению на самом высоком церковном посту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 1 февраля 2009 года он был возведен на патриарший престол. По традиции эта дата отмечается как общецерковный праздник.
• святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского;
• блаженного Феодора Новгородского, Христа ради юродивого;
• преподобного Макария Римлянина, Новгородского;
• преподобного Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах;
• преподобного Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах;
• мученицы Евфрасии девы и других святых.
Православная церковь празднует обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского.
Католическая церковь вспоминает:
• священномученика Агрепа;
• Астину;
• Бригитту Ирландскую;
• блаженную Катрин Брессюирскую.
Народные праздники и приметы 1 февраля
- Макарьев день
В день памяти знаменитого христианского святого преподобного Макария Великого на Руси отмечали Макарьев день. В народе его часто называли Макарий Весноуказчик, поскольку по погоде в этот период судили о том, когда придет весна. Чтобы отогнать болезни и приблизить тепло, хозяйки заваривали в самоваре душистый чай и подавали его с медом. Ругаться на Макарьев день было запрещено: это время старались провести в домашнем кругу в полной гармонии.
По огню в печи судили о будущем благополучии: если поленья разгорались сразу — в доме будет достаток, а в семье лад.
- Приметы
Сосульки заплакали — быть ранней весне.
Метель на Макара — к вьюге на Масленицу.
Морозный день — к холодному февралю.
Звездное ночное небо — к суровым морозам.
Ясный солнечный день — к ранней весне.
Какие исторические события произошли 1 февраля
- 1587 год — английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт, претендентке на престол.
- 1671 год — царь Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной.
- 1699 год — по указу Петра I челобитные и договоры в России начали оформлять на гербовой бумаге.
- 1865 год — Авраам Линкольн подписал 13-ю поправку об отмене рабства в США.
- 1884 год — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.
- 1893 год — Томас Эдисон открыл в штате Нью-Джерси первый в мире киносъемочный павильон — «Черная Мария».
- 1923 год — в Петрограде появилась первая в СССР сберегательная касса.
- 1930 год — вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством», что послужило началом массовой коллективизации.
- 1930 год — газета «Таймс» опубликовала первый кроссворд.
- 1982 год — компания Intel выпустила свой первый 16-разрядный процессор архитектуры x86.
- 1992 год — подписана российско-американская декларация о завершении холодной войны.
- 2003 год — потерпел крушение шаттл «Колумбия». На его борту находились семь членов экипажа, все они погибли.
Дни рождения и юбилеи 1 февраля
- В 1462 году родился Иоганн Тритемий — немецкий ученый, аббат, один из основоположников криптографии.
- В 1857 году родился Владимир Бехтерев — русский и советский психиатр, невролог, психолог.
- В 1884 году родился Евгений Замятин — русский писатель, публицист, литературный критик.
- В 1894 году родился Джон Форд — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель четырех премий «Оскар».
- В 1901 году родился Кларк Гейбл — американский актер театра и кино («Унесенные ветром»), «король Голливуда», обладатель премии «Оскар».
- В 1906 году родился Петр Савин — киноактер, заслуженный артист РСФСР.
- В 1931 году родился Борис Ельцин — первый президент России, он занимал этот пост с 1991 по 1999 год.
- В 1939 году родилась Екатерина Максимова — балерина, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии.
- В 1941 году родился Анатолий Фирсов — советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион.
- В 1965 году родился Брэндон Ли — американский актер («Ворон»), мастер восточных единоборств, сын Брюса Ли.
- В 1968 году родилась Лиза Мари Пресли — американская певица, дочь Элвиса Пресли.
Кто отмечает дни рождения
- 87 лет исполняется Юрию Росту — советскому и российскому фотографу и журналисту, писателю, актеру, телеведущему.
- 84 года исполняется Льву Лещенко — эстрадному певцу, народному артисту РСФСР.
- 75 лет исполняется Константину Никольскому — советскому и российскому рок-музыканту, певцу, гитаристу.
- 72 года исполняется Юрию Лозе — советскому и российскому певцу.
- 61 год исполняется Стефании — принцессе Монако и поп-певице.
- 55 лет исполняется Майклу Си Холлу — американскому актеру (телесериал «Декстер»).
- 55 лет исполняется Георгию Черданцеву — российскому спортивному комментатору, телеведущему.
- 32 года исполняется Гарри Стайлзу — английскому певцу, автору песен и актеру.