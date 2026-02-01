1 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 февраля свой профессиональный праздник отмечают работники лифтового хозяйства России. В мире празднуют Международный день десерта и День хиджаба. В православных храмах сегодня вспоминают евангельскую притчу о мытаре и фарисее, а также чтут память пpeпoдoбнoгo Мaкapия Вeликoго. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 февраля

День работника лифтового хозяйства в России

1 февраля 1949 года Совет Министров СССР принял постановление «Об организации производства лифтов», что положило начало развитию лифтовой отрасли в нашей стране. Хотя День работников лифтового хозяйства пока не стал официальным праздником, на протяжении многих десятилетий его ежегодно отмечают все, кто трудится в сфере лифтостроения, обслуживания и монтажа лифтов.

Сегодня без лифта невозможно представить ни жилой небоскреб, ни промышленное предприятие, ни общественное здание. От работников лифтового хозяйства зависят безопасность и комфорт миллионов людей.

Всемирный день хиджаба

Хиджаб — важнейший элемент женской одежды в исламской культуре, символ скромности, нравственности и сдержанности. Праздник в честь него появился в 2013 году по инициативе студентки-мусульманки Назмы Кхан. В детстве она переехала в США с родителями. И в школе, и в вузе девушка часто сталкивалась с осуждением и непониманием: у многих людей хиджаб ассоциировался с радикализмом. Кхан запустила сайт, где начала рассказывать об истории появления хиджаба , а потом предложила установить в честь него праздник.

Graham Hughes/Global Look Press

Международный день десерта

Как и многие гастрономические праздники, Международный день десерта не имеет серьезной исторической основы, но его с удовольствием отмечают профессиональные кондитеры и гурманы. Для первых это возможность продемонстрировать свое мастерство на конкурсах, фестивалях и мастер-классах, для вторых — попробовать что-то действительно необычное. В этот день кафе и рестораны предлагают гостям авторские десерты, любители кулинарного искусства делятся рецептами. Сегодня есть повод на время забыть о диетах и побаловать себя любимым пирожным.

День Робинзона Крузо

Праздник посвящен знаменитому роману Даниэля Дефо . В его основу легла история шотландского моряка, боцмана Александра Селкирка, который более четырех лет провел в одиночестве на пустынном острове в Тихом океане. Считается, что 1 февраля 1709 года британское судно «Герцог» подобрало его и доставило на родину. По легенде, Даниэль Дефо познакомился с Селкирком в пивной, где боцман охотно рассказывал посетителям о своих приключениях. Так появилось знаменитое произведение, которым зачитывалось не одно поколение подростков.День Робинзона Крузо — это своеобразный гимн путешественникам, призыв исследовать этот мир, не бояться трудностей и неожиданностей.

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Ежегодно с 1 по 7 февраля по инициативе ООН проходит Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Ее задача — вовлечь жителей разных стран в межкультурный диалог, напомнить о том, что важно жить в мире, невзирая на различия в расе, языке или религии. В России в честь этого события проходят контент-марафоны на базе вузов, выставки и культурные форумы.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 февраля в других странах

Национальный день свободы — США. 1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства. В честь этого исторического события проходит возложение венков к Колоколу Свободы в Филадельфии — одному из главных символов американской независимости.

Апокриес — Греция. В Греции начинается знаменитый февральский карнавал (греческая Масленица). Он завершится 22 февраля. Его название означает «без мяса» — это период перед Великим постом. Главные празднования проходят в городах Патра, Ксанти, Серрес, на острове Хиосе и в других регионах, где особо чтут старинные обычаи. Люди наряжаются в карнавальные костюмы, участвуют в шествиях и парадах. Кульминация наступает в Цикнопемти — барбекю-четверг 12 февраля. В этот день на улицах царит веселье, а главным блюдом считается жареное мясо — люди символически прощаются с ним до Пасхи.

Религиозные праздники 1 февраля

Неделя о мытаре и фарисее

Это первое из четырех воскресений, подготавливающих православных верующих к Великому посту. Свое название день получил в честь евангельской притчи о двух людях, молившихся в храме: фарисее, который превозносил свои заслуги и гордился соблюдением всех ритуалов, и кающемся сборщике податей — мытаре. Церковь видит в этом урок истинного смирения, напоминая, что перед Богом искреннее покаяние важнее формального исполнения обрядов.

Главный смысл предстоящего периода заключается в борьбе с духовной гордыней и осознании того, что спасение начинается с признания своих несовершенств. Эта неделя — так называемая сплошная седмица, когда отменяется традиционный пост в среду и пятницу.

День памяти преподобного Макария Великого, Египетского

Преподобный Макарий жил в IV веке в Египте . Еще в молодые годы он решил полностью посвятить себя Богу. Став учеником преподобного Антония Великого , он удалился в Скитскую пустыню. Проведя более шестидесяти лет в строгом уединении, преподобный Макарий достиг высочайшей степени духовного совершенства. За это Бог удостоил его дара прозорливости и исцеления. Святой также прославился своими богословскими трудами: он был автором бесед, наставлений, посланий и молитв.

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Сегодня исполняется 17 лет духовному служению на самом высоком церковном посту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 1 февраля 2009 года он был возведен на патриарший престол. По традиции эта дата отмечается как общецерковный праздник.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Виталий Невар/РИА Новости

Православная церковь 1 февраля также чтит память: • святителя Марка Евгеника, архиепископа Ефесского;

• блаженного Феодора Новгородского, Христа ради юродивого;

• преподобного Макария Римлянина, Новгородского;

• преподобного Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах;

• преподобного Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах;

• мученицы Евфрасии девы и других святых. Православная церковь празднует обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского. Католическая церковь вспоминает: • священномученика Агрепа;

• Астину;

• Бригитту Ирландскую;

• блаженную Катрин Брессюирскую.

Народные праздники и приметы 1 февраля

Макарьев день

В день памяти знаменитого христианского святого преподобного Макария Великого на Руси отмечали Макарьев день. В народе его часто называли Макарий Весноуказчик, поскольку по погоде в этот период судили о том, когда придет весна. Чтобы отогнать болезни и приблизить тепло, хозяйки заваривали в самоваре душистый чай и подавали его с медом. Ругаться на Макарьев день было запрещено: это время старались провести в домашнем кругу в полной гармонии.

По огню в печи судили о будущем благополучии: если поленья разгорались сразу — в доме будет достаток, а в семье лад.

Приметы

Метель на Макара — к вьюге на Масленицу.

Морозный день — к холодному февралю.

Звездное ночное небо — к суровым морозам.

Ясный солнечный день — к ранней весне.

Какие исторические события произошли 1 февраля

1587 год — английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт, претендентке на престол.

— английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт, претендентке на престол. 1671 год — царь Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной.

— царь Алексей Михайлович женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной. 1699 год — по указу Петра I челобитные и договоры в России начали оформлять на гербовой бумаге.

— по указу Петра I челобитные и договоры в России начали оформлять на гербовой бумаге. 1865 год — Авраам Линкольн подписал 13-ю поправку об отмене рабства в США.

— Авраам Линкольн подписал 13-ю поправку об отмене рабства в США. 1884 год — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

— опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка. 1893 год — Томас Эдисон открыл в штате Нью-Джерси первый в мире киносъемочный павильон — «Черная Мария».

— Томас Эдисон открыл в штате Нью-Джерси первый в мире киносъемочный павильон — «Черная Мария». 1923 год — в Петрограде появилась первая в СССР сберегательная касса.

— в Петрограде появилась первая в СССР сберегательная касса. 1930 год — вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством», что послужило началом массовой коллективизации.

— вышло постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством», что послужило началом массовой коллективизации. 1930 год — газета «Таймс» опубликовала первый кроссворд.

— газета «Таймс» опубликовала первый кроссворд. 1982 год — компания Intel выпустила свой первый 16-разрядный процессор архитектуры x86.

— компания Intel выпустила свой первый 16-разрядный процессор архитектуры x86. 1992 год — подписана российско-американская декларация о завершении холодной войны.

Борис Ельцин и Джордж Буш на обеде в Посольстве России в Вашингтоне, 1 февраля 1992 года Юрий Абрамочкин/РИА Новости

2003 год — потерпел крушение шаттл «Колумбия». На его борту находились семь членов экипажа, все они погибли.

Дни рождения и юбилеи 1 февраля

В 1462 году родился Иоганн Тритемий — немецкий ученый, аббат, один из основоположников криптографии.

— немецкий ученый, аббат, один из основоположников криптографии. В 1857 году родился Владимир Бехтерев — русский и советский психиатр, невролог, психолог.

— русский и советский психиатр, невролог, психолог. В 1884 году родился Евгений Замятин — русский писатель, публицист, литературный критик.

— русский писатель, публицист, литературный критик. В 1894 году родился Джон Форд — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель четырех премий «Оскар».

— американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель четырех премий «Оскар». В 1901 году родился Кларк Гейбл — американский актер театра и кино («Унесенные ветром»), «король Голливуда», обладатель премии «Оскар».

— американский актер театра и кино («Унесенные ветром»), «король Голливуда», обладатель премии «Оскар». В 1906 году родился Петр Савин — киноактер, заслуженный артист РСФСР.

— киноактер, заслуженный артист РСФСР. В 1931 году родился Борис Ельцин — первый президент России, он занимал этот пост с 1991 по 1999 год.

Президент РФ Борис Ельцин (в центре) во время официального визита в Казахстан играет на домре в Доме народного творчества, 17 августа 1991 года Г. Качкин/РИА Новости

87 лет исполняется Юрию Росту — советскому и российскому фотографу и журналисту, писателю, актеру, телеведущему.

— советскому и российскому фотографу и журналисту, писателю, актеру, телеведущему. 84 года исполняется Льву Лещенко — эстрадному певцу, народному артисту РСФСР.

Из личного архива Льва Лещенко