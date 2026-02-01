Размер шрифта
Россиян предупредили о вредных приложениях, которые рассылают от имени работодателей

МВД: мошенники рассылают россиянам вредоносные apk-файлы от имени компаний
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали распространять вредоносное программное обеспечение под видом рабочих приложений, представляясь работодателями. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленники связываются с россиянами, выдавая себя за представителей компаний, и убеждают установить якобы необходимые для работы приложения. Для загрузки они присылают файлы с расширением .apk, которые на самом деле содержат вредоносный код. Среди таких файлов, в частности, упоминаются WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие аналогичные наименования, создающие впечатление легитимного программного обеспечения.

В МВД пояснили, что после установки ВПО мошенники получают доступ к широкому спектру данных на устройстве. Вредоносные программы способны собирать информацию о модели смартфона, версии операционной системы, используемых номерах телефонов, содержании СМС-сообщений, списке контактов и журнале звонков. Кроме того, злоумышленники могут отслеживать геолокацию владельца устройства в режиме реального времени.

Также отмечается, что такие программы позволяют удаленно управлять функциями мобильного телефона, что создает дополнительные риски утечки персональных данных и финансовых потерь для пользователей.

Ранее мошенники использовали аналогичную схему, распространяя вирусы под видом помощи в поиске военных.
 
