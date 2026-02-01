Лев Лещенко: чем сейчас занимается певец и как он стал известным на всю страну

1 февраля празднует свой день рождения Лев Лещенко — легендарный певец, народный артист РСФСР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Его голос, знакомый всей стране по песне «День Победы», сегодня звучит в неожиданных аранжировках. Артист не перестает удивлять поклонников: он записал трек с рэпером Loc Dog и выступил продюсером музыкального фильма. Как начинал свой путь Лев Лещенко и чем занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Сколько лет Льву Лещенко в 2026 году

1 февраля 2026 года Льву Лещенко исполнилось 84. Несмотря на солидный возраст, певец не оставляет сцену. Артист продолжает выступать с концертами и появляться на важных мероприятиях.

Биография Льва Лещенко: детство и война

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве — в разгар Великой Отечественной войны. Его детство пришлось на военные и послевоенные годы, когда страна жила в условиях нехватки всего и вся, строгой дисциплины и постоянного напряжения. Отец будущего артиста был кадровым военным, поэтому военная среда с ее жесткой иерархией стала для Лещенко привычной с ранних лет.

Тяжелым событием в жизни мальчика стала смерть матери. После этого воспитанием ребенка занимались родственники и отец. Это обстоятельство, по признанию самого Лещенко, рано приучило его к самостоятельности и внутренней собранности. Он рос без ощущения беззаботного детства, но с четким пониманием ответственности и необходимости держать себя в руках.

Музыка присутствовала в его жизни с самого начала, но не как мечта о сцене, а как естественная часть быта. В семье пели, слушали радио, и у Льва рано проявился вокальный талант.

После школы Лещенко, по его собственным рассказам, пытался поступить в ГИТИС — но ему отказали с аргументацией «сыроват». После этого будущий артист устроился сначала в бутафорский, а затем в рабочий цех Большого театра — там он занимался декорациями. Спустя год Лещенко снова попытался пройти конкурс в ГИТИС, однако его опять не взяли. Затем он работал слесарем-сборщиком на заводе, а впоследствии был призван в армию, где служил в танковых войсках и солировал в ансамбле песни и пляски.

Путь Льва Лещенко на сцену

После демобилизации Лещенко наконец поступил в ГИТИС — с третьей попытки.

Позже он неоднократно говорил, что отказы сыграли ключевую роль в формировании его характера. Они научили его терпению и умению работать на дистанции, не ожидая мгновенного результата и признания.

Обучение в институте совпало с периодом активных поисков новых форм в советском музыкальном театре и на эстраде. Но Лещенко сознательно не пошел по пути эксперимента или эпатажа. Он выбрал классическую манеру, основанную на четкой дикции, выверенной интонации и эмоциональной сдержанности.

Именно в ГИТИСе окончательно сформировалось его отношение к профессии как к ремеслу, требующему дисциплины и постоянной работы. Для Лещенко сцена с самого начала была местом, где артист обязан соответствовать определенной планке, а не пространством для самовыражения любой ценой.

После окончания ГИТИСа Лещенко работал в Московском театре оперетты, а 13 февраля 1970 года, успешно пройдя конкурс, стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР.

Певец стал все чаще появляться на телевидении и начал участвовать в международных конкурсах. Эти выступления принесли ему первые серьезные награды и закрепили за ним репутацию артиста с безупречной вокальной техникой.

Важно, что певец не пытался встроиться в молодежную культуру или стать голосом своего поколения. Его сценический образ с самого начала был ориентирован на широкую аудиторию и воспринимался как универсальный, вне возрастных рамок.

К середине 1970-х годов он стал одним из самых узнаваемых исполнителей страны. Его голос ассоциировался с официальной сценой, крупными концертами и телевизионными трансляциями, что постепенно сделало его частью культурной элиты.

«День Победы» и другие хиты Льва Лещенко

Песня «День Победы», впервые исполненная Лещенко в 1975 году, стала поворотным моментом не только в его карьере, но и в истории советской эстрады. Именно манера исполнения певца придала ей ту интонацию, которая оказалась понятна и близка всем поколениям.

После этого Лев Лещенко окончательно закрепился в статусе артиста, чье творчество связано с темой памяти и исторической преемственности. Его голос стал частью торжеств в честь Дня Победы и государственных памятных дат.

Сам артист среди любимых песен о войне выделил две другие композиции: «Солнце скрылось за горою» и «За того парня».

Личная жизнь Льва Лещенко: семья и слухи о детях

С первой женой, певицей Аллой Абдаловой, Лещенко познакомился еще в ГИТИСе. Их брак продлился много лет, но общих детей у них не было.

В 1976 году в Сочи артист встретил свою настоящую любовь — Ирину Багудину. Она была моложе на 12 лет, училась в институте и не особо знала Льва Лещенко как звезду эстрады, что и покорило его. Чувства оказались настолько сильными, что он быстро расстался с первой супругой и в 1978 году женился на Ирине.

Вместе они живут уже почти 50 лет, детей у пары нет, хотя в прессе до сих пор ходят слухи о внебрачной дочери. Лещенко в разговоре с журналистами отвечал, что никакие сплетни о себе не читает и относится к ним безразлично.

Здоровье Льва Лещенко: как себя чувствует певец

В последние годы в жизни Льва Лещенко все большее значение приобретает тема здоровья. В марте 2025 года Telegram-канал Mash писал, что врачам якобы удалось остановить развитие у Лещенко редкого заболевания — транстиретинового амилоидоза, которое связано с нарушением обмена веществ и может представлять угрозу для жизни. По данным СМИ, для лечения артисту назначили препарат стоимостью около 1,8 млн рублей, а часть расходов была покрыта за счет государственных средств. Писали, что из-за состояния здоровья Лещенко был вынужден отменить ряд концертов, в том числе на Дальнем Востоке. Представитель певца в ответ на просьбу прокомментировать информацию о «редкой болезни» ответил журналистам, что у артиста «все хорошо».

Также Telegram-канал в октябре 2025 года сообщал о том, что у певца есть проблемы с дыханием, одышка и боли в спине. Это привело к тому, что он значительно сократил свою творческую активность. По информации Mash, он отказался от масштабных сольных концертов и ограничил количество частных выступлений, не выезжая за пределы Москвы. Его выступления стали короче и в более щадящем режиме, а в райдере остались лишь самые базовые требования. Однако сам Лещенко в беседе с журналистами подчеркнул, что СМИ распространили недостоверную информацию о его желании сократить число концертов из-за проблем со здоровьем. По его словам, за другие проекты он не брался из-за подготовки к большой программе в Кремле.

Близкие артиста отмечали, что он продолжает выходить к зрителям не ради денег, а по внутренней потребности, просто стараясь беречь голос. Символично, что год назад певец отметил свой день рождения не только праздником, но и премьерой музыкального фильма «О первой любви». В этом проекте артист дебютировал как продюсер и автор. Картина, снятая по мотивам повести Ивана Тургенева, стала для Лещенко новым этапом — доказательством того, что он продолжает искать новые формы творческой реализации.

Где живет Лев Лещенко и чем занимается сегодня

Народный артист живет в Подмосковье — в своем загородном доме на берегу реки Клязьмы. У него также есть квартира в столице. Часто упоминаемая в СМИ недвижимость в Сочи, согласно открытым источникам и интервью самого артиста, принадлежит его супруге Ирине Багудиной.

Работа вместо пенсии и принципиальный отказ от доплат

Лев Лещенко не раз подчеркивал, что не рассчитывает на государственную пенсию как на основной источник дохода. По его словам, размер ежемесячных выплат составляет около 30 тыс. рублей — эта сумма начисляется ему как народному артисту РСФСР и полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством». Сам певец называет ее «не баснословной» и признается, что продолжает работать, не привязывая свой образ жизни к пенсионным начислениям.

При этом Лещенко сознательно отказался от всех дополнительных выплат, которые полагаются артистам его уровня. Он объяснил, что не готов тратить время на оформление надбавок и хождение по инстанциям, считая более справедливым направить эти средства тем, кто действительно в них нуждается. «А я обойдусь», — коротко резюмировал артист. Пенсию он не тратит, предпочитая откладывать ее, а комфортный уровень жизни обеспечивает за счет концертной и предпринимательской деятельности.

Формируя накопления, Лещенко не ставит перед собой конкретных финансовых целей. Певец не раз отмечал, что пока позволяет здоровье и голос, он продолжает выступать и зарабатывать, а отложенные средства планирует потратить в будущем — в частности, на путешествия. По словам артиста, среди его коллег немало тех, кто придерживается схожей стратегии и не живет на пенсионные выплаты.

Гонорары, сцена и интерес к современной музыке

Несмотря на возраст, Лев Лещенко остается востребованным артистом. Так, за одно из выступлений на международном фестивале патриотической песни в Москве он получил почти 3 млн рублей, став хедлайнером мероприятия. Эти данные были опубликованы на основе информации с сайта госзакупок, что вновь привлекло внимание к теме гонораров народного артиста.

При этом Лещенко активно следит за современной музыкальной сценой и считает это частью своей профессии. Он признавался, что знаком с творчеством популярных молодых исполнителей, в том числе Мари Краймбрери и Клавой Коки. Артист рассказывал об этом после посещения концерта рэпера Loc Dog, где он не только появился в зрительном зале, но и вышел на сцену, а затем зачитал рэп журналистам.

Связь Лещенко с хип-хоп-культурой не ограничивается разовыми эпизодами. В 2021 году он записал с Loc Dog совместную композицию «Мы будем жить» и снялся в клипе. В разговоре с «Газетой.Ru» артист отмечал, что решился на этот дуэт, потому что творчество рэпера показалось ему выделяющимся на фоне других, а разница в возрасте в 47 лет не стала для него препятствием.