Бывшего премьера Украины объявили в розыск в России

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из базы МВД РФ.

Как уточнили в ведомстве, причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. В чем именно обвиняется экс-премьер Украины, не уточняется.

В ноябре 2023 года Следственный комитет России предъявил заочные обвинения ряду бывших украинских чиновников, в том числе Арсению Яценюку. По данным СК, он вместе с бывшим и.о. главы администрации президента Украины Сергеем Пашинским и экс-исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Дещицей входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

В 2024 году в Крыму национализировали активы Яценюка. Об этом сообщал глава парламента региона Владимир Константинов. Какое имущество политика было передано в собственность государства, не сообщалось.

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в период с 2014 по 2016 год.

Ранее Порошенко официально стал обвиняемым в деле о госизмене.