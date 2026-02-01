Размер шрифта
Российская теннисистка проиграла в финале Australian Open

Российская теннисистка Тупицына проиграла в финале юниорского Australian Open
Daniel Kopatsch/Contributor/Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Тупицына проиграла в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Ее соперницей была французская спортсменка Ксения Ефремова, которая ранее представляла Россию. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двху сетах с результатом 3:6, 5:7.

Тупицына выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Ефремовой нет эйсов, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Во втором сете Тупицына вела со счетом 3:0, однако попросила медицинскую паузу из-за проблем с бедром, после чего проиграла пять геймов подряд.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Артем Дзюба рассказал, кто выиграет мужской Australian Open.
 
