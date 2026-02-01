Размер шрифта
Европе предложили развернуться в сторону России и Китая

Аналитик Хеннингсен: ЕС нужно повернуться к России ради решения своих проблем
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа могла бы решить свои проблемы, повернувшись к России и Китаю. Такое мнение высказал политический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Европа поднимает старый флаг европейской гегемонии и доминирования последних тысяч лет. Но половина мира уже ушла вперед. И сейчас для Европы наступил идеальный момент, чтобы решить все свои проблемы с США. Им просто нужно повернуться на Восток. Россия — это решение. Китай — это решение», — сказал Хеннингсен.

По его словам, в таком случае можно было бы послать США «к черту», однако Европа переплетена повестками и договоренностями с Вашингтоном, которые оказались контрпродуктивными для Европы.

Эксперт заметил, что «слепая» и «маниакальная» поддержка Украины со стороны ЕС свидетельствует о «массовом психозе» в руководстве блока и в местных обществах. По оценке Хеннингсена, европейцы сталкивались с трудностями в поисках своего существования как отдельные государства и как единое цело.

«Им казалось, они нашли его в общем рынке и в НАТО, в продемократическом утопическом будущем. <…> И часть этого заключается в следующем: «...Мы должны защищать Зеленского. <…> И если вы в это верите, вы — хороший гражданин». Это своего рода коллективный психический дефект», — порассуждал он.

До этого CNN писал, что вызывающее поведение президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии показало, что нормы старого мирового порядка отброшены в сторону, а трансатлантическое доверие с Европой – исчезло. По оценке авторов, «Дональду Трампу потребовалось шесть дней, чтобы построить новый мир».

Ранее в Совфеде заметили раздражение Запада требованиями Зеленского.
 
