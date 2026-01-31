От Мышкетера до лауреата «Грэмми»: Джастину Тимберлейку — 45

Джастину Тимберлейку исполнилось 45 лет. Его музыкальная карьера началась в детстве, когда он исполнил песню в стиле кантри на телешоу Star Search, в подростковом возрасте он снимался в передаче The Mickey Mouse Club, а в юности стал участником популярного бойз-бэнда NSYNC. В более зрелом возрасте Джастин Тимберлейк, добившийся успеха и в сольной карьере, переквалифицировался в актеры. Хотя старожилы, конечно, помнят его еще в качестве певца, который предлагает лирической героине своей песни «наплакать ему реку».

Лучшие роли и самые яркие факты из биографии Джастина Тимберлейка — в фотогалерее «Газеты.Ru».