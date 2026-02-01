Министр обороны Германии обвинил Россию в нежелании мира на Украине

Глава МО ФРГ Писториус усомнился, что Россия стремится к миру на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью RND усомнился, что Россия и ее лидер Владимир Путин действительно стремятся к миру на Украине.

«На данный момент <...> я не вижу никаких признаков того, что Россия серьезно стремится к миру», — заявил Писториус.

Он отметил, что Россия продолжает проводить спецоперацию, несмотря на параллельно проходящие переговоры, в том числе под эгидой США в Абу-Даби. Глава МО ФРГ считает, что российский лидер Владимир Путин якобы не проявляет готовности к компромиссу.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за морозов. Глава Белого дома сказал, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что согласие Путина на просьбу Трампа приостановить удары по Киеву и другим городам Украины на неделю говорит о договороспособности Москвы.

Ранее Каллас заговорила о «серьезных» территориальных уступках со стороны Украины.