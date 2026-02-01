Размер шрифта
«Вашингтон» Овечкина забрал победу в матче НХЛ, отыгравшись с с 0:3

«Вашингтон» обыграл «Каролину» в НХЛ, уступая по ходу матча со счетом 0:3
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:3. В составе победившей команды голами отметились Хендрикс Лапьер, Дилан Строум, Джейкоб Чикран и Джастин Сурдиф. В составе «Каролины» шайбы забросили Марк Янковски, Себастьян Ахо и Шейн Гостисбер.

«Вашингтон» сумел переломить ход встречи: к 25-й минуте команда уступала со счетом 0:3, однако сумела сравнять и вырвать победу. Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин не сумел набрать результативных очков в матче.

«Вашингтон» идет вне зоны плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, расположившись на десятом месте с 61 баллом после 56 матчей. «Каролина» расположилась на втором месте «Востока», имея 72 очка после 54 встреч.

В следующем матче «столичные» сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс» 3 февраля на домашней арене, стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени. «Каролина» 1 февраля на своем стадионе примет «Лос-Анджелес Кингз», начало матча — 23:00 мск.

Ранее Овечкин и его сыновья встретились со звездой НБА Леброном Джеймсом.
 
