Путин назвал Ким Чен Ына открытым человеком

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Президент России Владимир Путин оценил итоги переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Председатель Ким Чен Ын — человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня. Могу подтвердить, что он достаточно интересный, содержательный собеседник», — заявил Путин.

Президент России заявил, что остался доволен итогами саммита.

«Итогами переговоров мы все довольны — и я, и мои коллеги», — отметил Путин.

Ранее первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке. Переговоры Путина и Ким Чен Ына продолжались три с половиной часа.