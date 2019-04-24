«Малыша Трампа» вновь надуют к приезду президента США в Британию

Британские противники президента США Дональда Трампа намерены вновь надуть и запустить воздушный шар «малыш Трамп». Об этом сообщает The Guardian.

Аналогичную акцию британские активисты провели во время прошлогоднего визита Трампа в Лондон, тогда они подняли в небо воздушный шар с кричащим озлобленным лицом президента США, который изображен ребенком в подгузниках и с телефоном в руке. Сами активисты называли себя няньками «малыша Трампа».

Один из активистов Лео Мюррей, принявший участие в акции в 2018 году, пообещал, что «малыш Трамп точно снова полетит», отметив, что это будет стоить больших денег — более £70 тыс. ($90,5 тыс.).

Ранее сообщалось, что десятки депутатов Британии против визита Трампа.