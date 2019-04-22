Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране. Об этом сообщают украинские СМИ.

Тимошенко отметила, что Украина получила шанс на перемены. Поэтому не стоит медлить и терпеть действующее правительство еще полгода.

«Надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генпрокурора, главу СБУ, министра обороны», — добавила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подсчитал 97% голосов.