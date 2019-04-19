Ким Чен Ын готов развивать отношения дружбы КНДР и России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности развивать отношения дружбы КНДР и России. Об этом сообщает ТАСС.

«Готов положительно и конструктивно развивать традиционные корейско-российские отношения дружбы», — сказал Ким Чен Ын.

По его словам, это в полной мере соответствуют общим интересам народов двух стран.

Он также добавил, что корейско-российские отношения дружбы имеют долголетние исторические корни.

Ранее стали известны темы переговоров президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына.