«Да упокоит бог их душу!»: Трамп оскорбил Байдена и Сандерса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что либо Джо Байден, либо Берни Сандерс станет его оппонентом на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в своем твиттере.

При этом Трамп назвал Байдена «безумным», а Сандерса — «вялым».

Также он заявил, что его оппонент также будет противостоять «возможно лучшей экономике в истории США».

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«Готов встретиться с каждым из них [на выборах]. Да упокоит бог их душу!» — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что президентская кампания Трампа привлекла $30 млн.