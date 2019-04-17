Зеленский: Порошенко хочет ограничить свободный доступ на стадионные дебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что команда президента страны Петра Порошенко хочет, чтобы доступ на стадион, где пройдут дебаты политиков, был ограниченным. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в инстаграме.
При этом Зеленский не уточнил, как именно команда Порошенко хотела бы ограничить раздачу билетов.
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Также кандидат в президенты рассказал, что команда Порошенко настаивает на том, чтобы дебаты проходили на двух специально выстроенных сценах.
«Где вы видели дебаты двух кандидатов на двух сценах?» — задался вопросом Зеленский.
Ранее Зеленский объявил о раздаче билетов фан-зону на свои стадионные дебаты с Порошенко.