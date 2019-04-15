В штабе Порошенко открестились от видеороликов про Зеленского

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Команда действующего президента Украины Петра Порошенко не имеет отношения к видеороликам про другого кандидата в президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление одного из руководителей штаба Порошенко Сергея Березенко.

Он призвал не воспринимать серьезно «глупости», которые появляются в социальных сетях. Также он отметил, что штаб Порошенко не несет ответственности за то, что кто-то размещает подобные видеоролики в сети.

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«Наш штаб не имеет никакого отношения к этим роликам», — заключил Березенко.

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором грузовик сбивает Зеленского, после чего появляется «дорожка» из белого порошка. После этого вышел еще один видеоролик, на котором мимо Зеленского опять проезжает грузовик, после чего на него высыпается белый порошок и появляется надпись: «С ним все в порядке, потому что он под кайфом».