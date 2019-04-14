Порошенко назвал Медведчука представителем Путина и отказался от встреч с ним

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Президент Украины Петр Порошенко назвал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука представителем российского лидера России Владимира Путина, а не своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление Порошенко сделал на НСК «Олимпийский», где должны были состояться дебаты действующего главы Украины и кандидата в президенты Владимира Зеленского, однако последний на стадион не явился. Там украинскому лидеру был задан вопрос о его встречах с Медведчуком.

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«Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не представителем Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Не ищите черную кошку в темной комнате, потому что ее там нет», — ответил Порошенко.

Он добавил, что Медведчук занимается только освобождением пленных в качестве представителя Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. Поскольку участие Медведчука в переговорах на данный момент приостановлено, приостановлены и его встречи с Порошенко, заключил президент Украины.

Ранее Медведчук оценил реакцию Порошенко на его встречу с Путиным.